DNB Markets kutter kursmålet på Aker dagen før kvartalstallene slippes

I morgen legger Aker frem sine kvartalstall.

Analytiker Marius Knudssøn i DNB Markets er nå ute med en oppdatering hvor han kutter kursmålet fra 689 kroner til 661 kroner. Ifølge Bloomberg gjentar han sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Torsdag ettermiddag omsettes Aker-aksjen for 485,60 kroner, ned 0,57 prosent. Det gir selskapet en markedsverdi på litt over 36 milliarder kroner.

I løpet av den siste måneden har Aker-aksjen lagt på seg 2,66 prosent mens den er opp 9,04 prosent hittil i år.

Tidligere denne uken ble det kjent at Aker har inngått en ikke-bindende avtale med oljegiganten Saudi Aramco. Avtalen innebærer at de to selskapene blant annet skal samarbeide om digitalisering og bærekraft.

Sammen vil selskapene sannsynligvis etablere et joint venture i samarbeid med det industrielle programvareselskapet Cognite der Aker er majoritetseier.