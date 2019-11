Analytiker Roger Berntsen spår børsoppang

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs (OBX-indeksen) åpner opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,2] prosent.

«Oslo Børs (OBX-indeksen) endte ned én prosent torsdag, mens de toneangivende indeksene i USA (S&P 500, NASDAQ og DJIA) falt mellom 0,1 og 0,5 prosent. Usikkerhet knyttet til handelskrigen mellom USA og Kina var det som drev markedet i går», skriver Berntsen i morgenrapporten.

«Mange investorer har blitt skeptiske til fremdriften i forhandlingene mellom USA og Kina gitt at toppmøte mellom Trump og Xi Jinping (Kinas president), som skulle finne sted den 15. november, ble avlyst. Ifølge rykter skal kineserne nå tvile på at det er mulig å komme USA (Trump) i møte med tanke på en langsiktig handelsavtale», understreker Berntsen.

Oslo Børs

Torsdag endte hovedindeksen på Oslo Børs på 898,05, etter en nedgang på 0,93 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 5.272 millioner kroner.

Fredag morgen omsettes et fat Nordsjøolje for 59,51 dollar, ned 0,18 prosent.

Wall Street

Alle de ledende indeksene på børsene i New York falt torsdag.

Dow Jones falt 0,52 prosent til 27.046,23 og er med det opp 15,94 prosent i år. S&P 500 endte ned 0,3 prosent til 3.037,56. Det vil si at indeksen er opp 21,17 prosent hittil i år. Teknologitunge Nasdaq Composite falt 0,14 prosent til 8.292,36. Indeksen har dermed steget 24,97 prosent siden nyttår.

Asia

De fleste Asia-børsene stiger fredag, men stemningen er nervøs. Etter onsdagens rentekutt fra Federal Reserve, har investorene vendt oppmerksomheten mot handelskrigen mellom USA og Kina.

På Tokyo-børsen faller Nikkei-indeksen 0,4 prosent til 22.832,26, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,1 prosent til 1.665,41.

I Kina stiger large cap-indeksen CSI 300 1,6 prosent, mens Shanghai Composite-indeksen er opp 0,9 prosent etter at Caixin/Markit-indeksen for innkjøpssjefer i kinesisk industri kom inn på 51,7 i oktober, og dermed over Reuters-konsensus på 51,0.

I Hongkong stiger Hang Seng 0,6 prosent, mens Kospi-indeksen i Sør-Korea trekker opp 0,8 prosent. Sydney-børsen er opp 0,1 prosent.

Fredag legger følgende selskap frem sine tall:

Aker

Akva Group

Bank2

Endúr

Europris

Hofseth BioCare

Navamedic

Odal Sparebank

Okea

Skagerrak Sparebank

Sogn Sparebank

Sparebanken Vest

Resultater, utenlands: