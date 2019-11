DNB Markets anbefaler Europris og bankaksje

Aksjemarkedet ga SpareBank 1 SR-Bank en runde juling på Oslo Børs torsdag, og sendte aksjekursen ned 5 prosent allerede i åpningshandelen, der den ble liggende utover dagen.

DNB Markets reagerer ikke på samme, og gjentar fredag sin kjøpsanbefaling og kursmål på 112 kroner.

«Sparebank1 SR-Bank stengte i går på 98 kroner per aksje og var dermed ned 5 prosent etter fremleggelsen av sin Q3-rapport. Mens netto renteinntekter kom inn på linje med estimatet gjorde lavere inntekter fra øvrige aktiviteter kombinert med noe høyere kostnader at resultat før skatt lå 9 prosent lavere enn ventet», skriver meglerhuset.

«Etter hvert som veksten i privatmarkedet fortsetter, men takten samtidig avtar i bedriftsmarkedet, venter vi at en positiv utvikling i netto renteinntekter vil fortsette. Justerer vi estimatene for på den ene siden forventede netto renteinntekter og på den andre siden for høyere kostander og lavere inntekter fra øvrige aktiviteter blir endringen i EPS for 2020-2021 rundt 0-1 prosent», skriver DNB Markets.

Europris

DNB Markets har også en kjøpsanbefaling på Europris, som la frem tall tidligere i dag.

Meglerhuset har et kursmål på 29 kroner per aksje, og skriver i en rapport at det venter en positiv kursreaksjon fredag.

«Europris har i dag lagt frem en Q3-rapport som viser en omsetning på 1.477 mill. kroner, rundt 2 prosent over både vårt estimat og konsensus. Samtidig kom justert EBITDA for perioden inn på 262 mill. kroner mot vårt estimat og konsensus på henholdsvis 218 og 223 mill. kroner », heter det fra meglerhuset.

Aksjen er hittil opp 8,1 prosent til 26,96 kroner i dagens handel på Oslo Børs. Hittil i 2019 er Europris opp 25 prosent.

«Justeringer for lagerbeholdninger innebærer at bruttomarginen endte på 42,6 prosent mot vårt estimat på 42,5 prosent. Veksten i butikkene som har vært åpne i minst 12 måneder var på 7,5 prosent.