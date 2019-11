Analysesjef Pål Ringholm: Tallene sørget for en skikkelig fest

I fredagens rapport fra Pål Ringholm, analysesjef Kreditt i SpareBank 1 Markets, ser han nærmere på de mange kvartalstallene som nå legges frem i USA.

Han mener resultatsesongen ikke har vært så skremmende - så langt. Flertallet av selskapene har faktisk slått forventningene, og den sektoren som har skuffet mest er faktisk energi.

Analysesjefen mener det er et par interessante observasjoner bak tallene.

De selskapene som er mest fokusert på det amerikanske markedet har gjort det bra.

«Tall fra WSJ viser at foretak med mindre enn 50 prosent av inntekten fra USA så langt har en inntektsreduksjon på -2,6 prosent noe som gir -8,6 prosent på bunnlinjen. Til sammenligning har selskaper som i hovedsak betjener det amerikanske markedet sett en økning i topplinjen på vakre 4,9 prosent», skriver Ringholm

Analysesjefen sender en særlig takk til den amerikanske konsumenten som holder motet, inntjeningen og økonomien oppe.

En skikkelig fest

«Men skal du ha skikkelig fest i dag må vi dra til Kina. Kinabørsene opp 1,7 prosent her og nå. Data viser at industrisektoren har sitt fineste øyeblikk på to år, og dette fyrer altså opp de lokale børsene. Glemt er alt dette snakket fra i går om det er så vanskelig å få til en handelsavtale med USA», skriver Ringholm.

«Kan november bli like bra som oktober? Hvem vet, men rittet pågår fortsatt. Men bare noen får gull», avslutter analysesjefen.

