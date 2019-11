Styremedlem i Induct kjøper sine første aksjer

Easy2Connect AS, som er heleid av Induct-styremedlem Thomas Christensen, har fredag kjøpt sine første aksjer i selskapet.

Ifølge en melding fra selskapet har Christensen kjøp 70.000 aksjer i Induct fra NPP Capital AS for totalt 350.000 kroner (5 kroner per aksje).

NPP Capital AS heleid av konsernsjef Alf Martin Johansen i Induct.

Etter transaksjonen eier Easy2Connect 70.000 aksjer i selskapet, mens NPP Capitals eierandel reduseres til 1.291.838 aksjer.

NPP har også 327.401 tegningsretter til tegningskurs på 5 kroner per aksje

– Jeg er veldig fornøyd med å bli aksjonær i Induct, og jeg frem til en interessant fremtid med stor muligheter og potensiale, sier Thomas Christensen.