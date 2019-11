Børsens åpningstider endres ikke

– Beslutningen er åpenbar etter at vi har hatt en åpen dialog med alle kunder og viktige deler av næringslivet, sier konsernsjef Stéphane Boujnah i Euronext til E24.

Euronext overtok som eier av Oslo Børs tidligere i år. De har vurdert å utvide åpningstiden med en time - til 17.30. Men det blir altså ikke noe av og børstiden vil forbli klokken 09.00 til 16.20, deretter sluttauksjon frem til 16.30.

Oslo Børs vil være stengt på hellig- og fridager som før. Kravene for at et selskap kan bli notert på børsen består også.