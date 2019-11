Dette garanterer pen børsoppgang i USA ute året

Når Dow Jones, etter oktober, har steget minst 15 prosent siden nyttår, har indeksen resten av året i snitt steget 5,55 prosent.

De 15 gangene det har skjedd siden 1950, da Dow Jones Data Group startet denne "tellingen", har Dow Jones hatt en gjennomsnittlige oppgangen for hele året på 27,17 prosent, skriver Marketwatch

Dow Jones var opp 15,94 prosent så langt i 2019 da oktober var omme.

Opp 33,8 prosent

Når S&P 500 har vært opp minst 20 prosent etter oktober, har indeksen i snitt steget 6,21 prosent de neste to månedene. Den gjennomsnittlig årlig oppgangen de syv gangene det har skjedd, har da vært på 33,8 prosent.

S&P 500 var opp 21,17 prosent i år da oktober var omme.

Opp 42,81 prosent

Nasdaq kan ikke skilte med like skråsikre tall, men i 90 prosent av tilfellene dar Nasdaq har vært opp 20 prosent etter oktober (var opp 24,97 prosent etter oktober) har den i snitt steget 4,48 prosent i årets to siste måneder. Og de gangene det har skjedd har oppgangen for året i snitt vært på 42,81 prosent, ifølge Marketwatch.

Dow Jones steg for øvrig 0,48 prosent i oktober, mens S&P 500 endte opp 2,04 prosent og Nasdaq steg 3,66 prosent.

All-time high

Fredag er det god stemning på børsene i New York, med Dow Jones og Nasdaq opp 0,9 prosent og S&P 500 opp 0,81 prosent.

Både Nasdaq og S&P har satt ny all-time high intradag.