dette vil påvirke oslo børs

Handelsoptimisme løfter de asiatiske børsene mandag morgen.

I Kina klatrer Shanghai Composite 0,56 prosent, og CSI 300 er opp 0,52 prosent. Hang Seng i Hong Kong styrkes 1,23 prosent.

Kospi i Sør-Korea er opp 1,36 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,27 prosent, og Straits Times i Singapore stiger 0,09 prosent. Børsene i Japan er mandag stengt.

Tror børsen åpner opp

Nordnet, med analytiker og aksjeekspert Roger Berntsen i spissen, tror Oslo Børs åpner opp 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [0,3, 0,6].

– Oslo Børs (OBX-indeksen) endte opp 0,7 prosent fredag, mens de toneangivende indeksene i USA (S&P 500, NASDAQ og DJIA) steg mellom 1,0 og 1,1 prosent. Både S&P500 og NASDAQ stengte i ny all-time high, godt hjulpet av Exxon Mobil (sterke resultater) og Apple, to av verden største selskaper. Når det er sagt, den jevne investor lot seg også påvirke av positive jobbtall (non-farm payrolls), samt meldinger om fremdrift i handelssamtalene mellom USA og Kina.



– De asiatiske børsene startet uken sterkt (S&P Asia 50 opp 1,7 prosent). Oljeprisen kan også tenkes å hjelpe Oslo Børs i dag, da den har løftet seg fra fredagens nivåer på nyheten om at Saudi Aramco (Saudi Arabias statlige oljeselskap) nå er klar for børs. Dvs. gitt Aramco noteringen vil OPEC med Saudi Arabia i spissen, med stor sannsynlighet gjøre det de kan for å hindre overtilbud av olje de neste to til tre årene.

Oljeprisen

Mandag morgen omsettes Brent-oljen for 61,36 dollar fatet, ned 0,53 prosent, mens WTI-oljen faller 0,53 prosent til 55,90 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 60,66 dollar ved børsslutt fredag.

Wall Street

Det endte med bred oppgang på Wall Street fredag. Alle de tre toneangivende indeksene steg.

Knallsterke arbeidsmarkedstall preget utviklingen. De såkalte non-farm payrolls-tallene, ofte kalt månedens viktigste tall, viste at det ble skapt 128.000 nye jobber utenfor jordbrukssektoren i USA i oktober.

Dow Jones steg 1,11 prosent til 27.347,05, mens S&P 500 endte opp 0,97 prosent til 3.066,90, og dermed ny all-time high. Nasdaq klatret 1,13 prosent til 8.386,40 også den til ny rekord.

Oslo Børs

Hovedindeksen endte fredag på 903,64, opp 0,62 prosent. Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 3,05 milliarder kroner.

Europris la frem gode kvartalstall fredag, og ble en av dagens vinnere med en oppgang på 17,08 prosent til 29,20 kroner.

Også Archer avsluttet uken med oppgang. Archer ble tildelt en ny kontrakt på fem år med YPF verdt 200 millioner dollar, og endte opp 16,31 prosent til 4,03 kroner.

Dette skjer i dag:

Resultater:

Ziton A/S

Utenlandske:

Mosaic, Ryanair, Veon

Makro:

Spania: PMI oktober, kl. 09.15

Italia: PMI oktober, kl. 09.45

Frankrike: PMI oktober, kl. 09.50

Tyskland: PMI oktober, kl. 09.55

ØMU: PMI oktober, kl. 10.00

ØMU: Sentix investortillit november, kl. 10.30

USA: Industriordrer september, kl. 16.00

Annet:

SSB: Åpnede konkurser, 3. kvartal, kl. 08.00

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)