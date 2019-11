Shearwater Geoservices får sin første jobb i Sør-Afrika

Shearwater Geoservices opplyser i en børsmelding at det har blitt til delt et betinget tildelingsbrev for en 2D seismikkundersøkelse i Sør-Afrika av Total.

Undersøkelsen på blokk 11B-12B blir selskapets første prosjekt offshore Sør-Afrika. Prosjektet har en varighet på to måneder, hvor ventet oppstart er i fjerde kvartal 2019.

Prosjektet dekker et initielt program på 3.650 lineær kilometer. Ifølge selskapet er det «SW Cook» som vil bli brukt i arbeidet.

GC Rieber Shipping eier 20 prosent av Shearwater Geoservices.