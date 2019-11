DNB Markets forteller investorer at de bør satse på følgende ti aksjer

Denne uken gjør ikke DNB Markets noen endringer i porteføljen med anbefalte aksjer. Hittil i år har porteføljen lagt på seg 15 prosent.

Europris er en av aksjene som inngår i porteføljen. I etterkant av kvartalsrapporten i forrige uke har DNB Markets, på grunnlag av en noe bedre bruttomargin enn ventet, oppjustert estimert EPS for 2019 med rundt 10 prosent, mens tilsvarende estimater for 2020-2021 er oppjustert med rundt 5-6 prosent.

Samtidig har DNB Markets jekket opp kursmålet fra 29 til 31 kroner. Kjøpsanbefalingen gjentas.

Evry er også med i porteføljen, og også her kom det Q3-tall i forrige uke.

«Vi har gjort begrensede estimatendringer. Selv om tallene kom inn like under estimatene viste de etter vårt syn at selskapet vokser innen de viktigste fremtidige segmentene. På det grunnlaget løfter vi kursmålet fra 42 til 44 kroner og gjentar en kjøpsanbefaling», skriver DNB Markets.

Det betyr at ukeporteføljen består av følgende aksjer:

Aker BP

Equinor

Entra

Europris

Evry

Frontline

Lerøy Seafood

SpareBank 1 SR-Bank

Telenor

Yara

SpareBank 1 Markets har gjort flere endringer i sin ukeportefølje. Her finner du aksjetipsene.