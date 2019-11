DNB-analytiker: – Dette er et betryggende tegn

«Etter en litt treg uke, der globale aksjemarkeder steg tilsammen 0,35 prosent gjennom ukas fire første dager, ble det en litt mer spenstig avslutning på uka; hovedindeksene i Europa og USA endte opp henholdsvis 0,7 og 1,0 prosent, hovedsakelig som følge av bedre enn ventet arbeidsmarkedstall fra USA».

Det skriver rente- og valutaanalytiker i DNB Markets, Ingvild Borgen Gjerde, i en kommentar mandag.

«Nyhetsmeldingen fredag ettermiddag, om at sjefsforhandlerne i handelskonflikten mellom USA og Kina hadde hatt en «konstruktiv» samtale, bidro nok også positivt. I går uttalte også USAs handelsminister Wilbur Ross til Bloomberg at han ikke så noen grunn til at den såkalte «fase 1» avtalen, eller våpenhvilen, ikke kan bli signert denne uken, og at de «veldig snart» ville innvilge lisenser til noen amerikanske selskaper som vil få fritak fra forbudet om ikke å levere varer og tjeneste til Huawei.

Nyhetene virker å bidra til å løfte stemningen på de asiatiske markedene i dag, der de fleste børsene er i pluss, med unntak av markedet i Japan, som er stengt.

Også Oslo Børs åpner i grønt terreng mandag, og er opp 0,03 prosent til 903,93 poeng.

Våpenhvile og optimisme

«Når det gjelder nyhetene om handelskonflikten er det som vanlig mye frem og tilbake. Det ser sannsynlig ut at USA og Kina vil signere våpenhvilen, men de er fortsatt langt unna en omfattende avtale. Dit tror vi heller ikke at de kommer, men signeringen av våpenhvilen vil nok gjøre at markedet beholder optimismen», skriver hun.

«Hvor lenge optimismen varer gjenstår å se; i hvilken grad det er nok til å overskygge den økende bekymringen knyttet til det globale vekstbildet er også usikkert. Fredag fikk vi nok en gang illustrert hvordan investorene i aksjemarkedet har en tendens til å se glasset som halvfullt, mens investorene i obligasjonsmarkedet ser det som halvtomt».

Betryggende tegn

Arbeidsmarkedsrapporten (non-farm payrolls) fra amerikanske myndigheter fredag, viste at 128.000 nye jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i USA i oktober.

Konsensus pekte ifølge Marketwatch mot 75.000 nye jobber.

Det sendte president Donald Trump i ekstase, samtidig som jobbtallene løftet markedet.

«Børsene steg som nevnt etter publiseringen av den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten for oktober. Denne viste at sysselsettingen økte med 128 tusen samtidig som sysselsettingen økte med 44 tusen mer enn tidligere antatt i september. Konsensusforventningen i markedet var at sysselsettingsveksten skulle øke med bare 85 tusen i oktober», skriver Borgen Gjerde.

«Justert for en streik hos bilprodusenten General Motors, som skulle fjerne 46 tusen sysselsatte, var veksten dermed svært god. At amerikansk økonomi fortsetter å produsere såpass mange nye arbeidsplasser er et betryggende tegn, all den tid man frykter en mer betydelig vekstavmatning som følge av nedgangen i industrien. Det kan forklare hvorfor børsene steg på tallene», oppsummerer analytikeren.