Nordnet forteller om daytradernes favorittaksjer i oktober

Oktober-måned har vært preget av kvartalstall og i den forbindelse er det høysesong for tradere som lever av svingningene i markedet.

Den mest handlede aksjen hos Nordnet var Fingerprint Cards AB, som ble omsatt for hele 889 millioner kroner i løpet av oktober måned. Man ser også en meget sterk aktivitet i PGS, som har blitt handlet for 634 millioner kroner.

- Japans ledende tilbyder av betalingssystemer, JCB annonserte tidligere denne måneden en ny betalingsterminal. I denne terminalen er det integrert en biometrisk sensor som er levert av Fingerprint Cards. JCB har strategiske allianser med flere selskaper i USA, Kina, India og Canada, så dette har uten tvil satt fart i aksjen, sier investeringsøkonom i Nordnet, Mads Johannesen, i en melding.

I tillegg til trader-favoritten NEL, var også Tomra høyt omsatt blant Nordnets mest aktive kunder i oktober.

- Etter at Tomra kom med bedre tall enn ventet for tredjekvartal, steg aksjen hele 8 prosent intradag. Man så også at volumet i aksjen var mer enn det dobbelte av vanlig handel, som forteller at markedet tolket resultatrapporten positivt. Dette skaper naturlig nok voldsom interesse blant daytraderne, og dette er nok mye av grunnen til at Tomra er så høyt oppe på statistikken, avslutter Johannesen.

De mest omsatte aksjene hos Nordnet i oktober: