Tre meglerhus jekker ned kursmålet på Aker-aksjen

Flere meglerhus nedjusterer sine kursmål på Aker-aksjen mandag, ifølge TDN Direkt.

Carnegie nedjusterer kursmålet fra 750 til 600 kroner per aksje, mens Nordea Markets reduserer kursmålet fra 748 til 682 kroner. Begge anbefaler kjøp av aksjen.

«Endelig investeringsbeslutning (FID) for Pecan på mellomlang sikt er en åpenbar katalysator for revaluering», skriver Carnegie.

Aker opplyste fredag at selskapet blir forsinket med utbyggingen i Ghana etter å ha stanget hodet litt i den politiske veggen, og som en følge endres strategien.

Aker vil se på mulighetene for å forenkle utbyggingskonseptet og begrense investeringsnivået. Aktivitet som ikke er direkte relatert til Pecan blir stanset.

«Dette betyr reduserte driftsinvesteringer, noe som gjør oljen fra Pecan billigere, men det tar også vekk noe av oppsiden fra videre leting», skriver meglerhuset, som mener at Pecan fortsatt er en attraktiv eiendel.

Fortsatt attraktiv prising

Nordea Markets ser ifølge nyhetsbyrået fortsatt oppside Aker-aksjen, basert på attraktiv prising i forhold til deres vurdering av verdijustert egenkapital.

Danske Bank Markets nedjusterer mandag kursmålet på Aker-aksjen til 831 kroner fra tidligere 975 kroner og gjentar sin kjøpsanbefaling. Nedjusteringen skyldes kursmålsjusteringer i Aker BP og Aker Solutions, ifølge TDN Direkt.

«Aker rapporterte verdijustert egenkapital for tredje kvartal litt over vårt estimat, primært på grunn av en lavere enn estimert netto gjeldsposisjon. I vårt syn veier den positive utviklingen i Aker Biomarine og Cognite opp for utsettelser og problemer i Ghana for Aker Energy», heter det.