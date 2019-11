Tore Tønseth: Dette er negativt for alle oppdretterne

«Denne rapporten øker risikoen for høyere beskatning av lakseoppdrettsnæringen i Norge. Selv om vi ikke tror den vil bli implementert i løpet av de neste årene, bygger rapporten et grunnlag for at politikere kan rettferdiggjøre en høyere beskatning for industrien. Dette er selvfølgelig negativt for alle de oppførte norske oppdretterne».

Det skriver analytiker i SpareBank 1 Markets, Tore Tønseth, i en oppdatering mandag.

Havbruksskatteutvalget la mandag fram sin utredning. Flertallet mener at næringen bør betale mer skatt av utbyttet fra den eksklusive retten til å bruke fellesskapets naturressurser. Flertallet avviser at forslaget vil ødelegge konkurranseevnen, skriver NTB.

Havbruksskatteutvalget ble oppnevnt i september fjor og er ledet av Karen Helene Ulltveit-Moe. Utvalget har vurdert hvordan et skattesystem for havbruk bør utformes.

«Vi gjør ingen endringer i estimatene våre på dette tidspunktet. En negativ markedsreaksjon er selvfølgelig berettiget, men hvordan dette vil utvikle seg videre er veldig åpen. Vi er sikre på at en ressursleie ikke vil bli implementert med den nåværende regjeringen, men etter valget i 2021 kan dette se helt annerledes ut», mener Tønseth.

Sjømataksjene faller på Oslo Børs mandag.

SalMar er ned 1,6 prosent til 420,90 kroner, Mowi er ned 1,8 prosent til 221 kroner og Bakkafrost er ned 0,8 prosent til 567,50 kroner.

Lerøy og Austevoll Seafood faller 0,3 og 1,0 til 60,82 og 91,50 kroner. The Scottish Salmon Company er ned 0,2 prosent til 28, 30 kroner.