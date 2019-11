Self Storage Group utvider i Trondheim

Self Storage Group ASA har inngått en avtale om å overta Haakon Magnussons gate 1A AS i Trondheim for 40,25 millioner kroner.

Eiendommen har et bruttoareal på 3.400 kvadratmeter, og et estimert utleieareal på 2.100 kvadratmeter, opplyser selskapet i en melding.

Anlegget er etter planen tenkt å åpne i løpet av andre kvartal 2020.

– Eiendommen ligger sentralt på Lade i Trondheim, med lett tilgang og stor synlighet. Plasseringen er svært kompatibel med vårt utviklingsprosjekt hos Tiller, og gir SSG (Self Storage Group) en sterk posisjon i Trondheim i 2020, sier styreleder Martin Nes.

– Dette oppkjøpet er i tråd med vår strategi om å utvide vår portefølje i utvalgte markeder. Det er et økende behov for selvlagring i Norge, ettersom urbanisering og mindre boområder forårsaker et økende behov for eksterne lagringsløsninger, sier Nes.

Lagerselskapet har flere profilerte finansprofiler på eiersiden, blant annet Øystein Spetalen, Runar Vatne, Kjetil Holta og investorfellesskapet FEOK.

Self Storage Group hadde et utleieareal på 134.900 kvadratmeter per 3. kvartal i år, noe som tilsvarer en økning på 15 prosent fra samme periode i 2018. Utleiegraden er på 86 prosent med en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 2.370 kroner per år.