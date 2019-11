Oppturen fortsetter for investorene på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen lagt på seg 0,72 prosent og står i 8.446,56 poeng, mens Dow Jones står i 27.487,84 poeng etter en oppgang på 0,51 prosent.

Rekordnoteringer fredag

«Både S&P 500 og Nasdaq stengte i ny all-time high, godt hjulpet av Exxon Mobil (sterke resultater) og Apple, to av verden største selskaper. Når det er sagt, den jevne investor lot seg også påvirke av positive jobbtall (non-farm payrolls), samt meldinger om fremdrift i handelssamtalene mellom USA og Kina», skriver Roger Berntsen i mandagens rapport fra Nordnet.

«Sterke sysselsettingstall og positive signaler fra handelskrigen bidro til å løfte aksjemarkedet i USA på fredag. I helgen fulgte handelsminister Ross opp og sa han var relativt optimistisk på at en kunne overvinne de siste hindre for en løsning i fase en av handelsforhandlingene», skriver Erik Bruce i dagens rapport fra Nordea.

ECB

Bruce minner om at vi starter uken rolig med få nøkkeltall på kalenderen. Han mener dagens viktigste hendelse blir Lagardes første tale som sentralbanksjef i ECB. Det skjer klokken 19.30 i kveld.

«Alle venter spent å høre om det er noe som kan antyde en endring i pengepolitikken i eurosonen», slår Bruce fast.