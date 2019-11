Saudi Aramcos verdi kan være lavere enn ventet

Det statlige oljeselskapet Saudi Aramco har fått godkjennelse av saudiarabiske myndigheter om å begynne prosessen med børsnoteringen.

Det har blitt spekulert i hva selskapet vil bli priset til i IPO, og estimatene ligger på alt fra 2.300 milliarder dollar og ned ned til 1.420 milliarder dollar.

Les også: Nei til Saudi-olje, ja til fornybar

Det har g vist seg vanskelig – selv for eksperter – å forutse hva verdien vil ende på.

– Det er veldig mange elementer som kan påvirke dette, sier Bloombergs ekspert, Matthew Martin, til kanalen. Han tror selskapsverdien kan ende lavere enn de høyeste estimatene, rett og slett fordi olje ikke er «i vinden».

– Apetitten for å investere i et enormt oljeselskap er mindre enn den ville vært for noen år siden.

Mange land beveger seg gradvis vekk fra olje, noe som blant annet har fått Oljefondet til å uttale at de ikke kommer til å kjøpe aksjer i Aramco.