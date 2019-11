Saudi Aramco-IPO og handelskonflikten blant faktorene som driver oljeprisen

Oljeprisen handler på det høyeste nivået på mer enn en måned etter at flere faktorer trekker oljeprisen nordover mandag.

Et fat nordsjøolje omsettes for 62,59 dollar, opp 1,46 prosent for inneværende døgn.

WTI-oljen handles for 57,19 dollar, opp 1,76 prosent.

Søndag uttalte handelsminister i USA, Wilbur Ross, at amerikanske selskaper vil bli gitt retten til å handle med Huawei «om meget kort tid», ifølge TDN Direkt. Det kommer etter at Kina fredag uttalte at de er svært nær ved å komme til enighet med USA i flere saker etter samtalene som ble holdt i forrige uke.

Kommunikasjonen fra partene den siste tiden har gitt sterke indikasjoner på at en delavtale mellom USA og Kina er nært forestående. Hva gjelder de største konfliktområdene, som intellektuell kapital, tekonologi og at Kina, ifølge USA, forfordeles på linje med et utviklingsland i en rekke saker, er partene, etter hva som er offentlig kjent, lengre fra hverandre.

Huawei er svartelistet av USA, noe som har gitt mobilgiganten store problemer i form av bortfall av leverandører og tap av Android som operativ-system. Om Huawei skulle få unntak, eller fjernes helt fra svartelisten, vil det være et kraftig signal om at partene har gjort store fremsteg.

Tilretteleggerne med bredt verdsettelsesintervall

Det meste i oljemarkedet handler om Saudi Aramcos IPO, som ventes å materialisere seg 4. desember.

Blant tilretteleggerne spriker verdsettelsesestimatene med over 1.000 milliarder dollar. Med et intervall på [1,22, 2,3] billioner dollar, og et midtpunkt på 1,6-1,7 milliarder dollar, vil Saudi Aramco bli den største IPOen noensinne, så fremt prosessen lar seg formalisere.

Goldman Sachs, som er mest bullish av tilretteleggerne, med et verdsettelsesintervall på [1,6, 2,3] billioner dollar, valgte for snaue to uker siden å skru ned sine estimater for veksten i amerikansk skiferoljeproduksjon for neste år fra 1,1 millioner fat om dagen til 0,7 millioner fat om dagen. Investeringsbankens nedrevidering av tilbudssiden er etter alle solemerker blant faktorene som får Goldman til å strekke verdsettelsen lengst av alle tilretteleggerne.

Hva gjelder produksjonen fra Saudi-Arabia skal en heller ikke se bort i fra landet vil kutte mer enn hva kuttavtalen legger opp til for å stramme til oljemarkedet og bedre investorklimaet for en høy verdsettelse av Saudi Aramco.

Kruttsterk jobbrapport skaper optimisme på etterspørselssiden

Arbeidsmarkedsrapporten (non-farm payrolls) fra amerikanske myndigheter, som ble offentliggjort i forrige uke, viste at 128.000 nye jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i USA i oktober.

Konsensus pekte ifølge Marketwatch mot 75.000 nye jobber.

Antall nye jobber i september ble revidert til 180.000 fra 136.000.

Antall nye jobber i august ble revidert til 219.000 fra 168.000.

Det betyr at det ble skapt hele 95.000 flere jobber i august og september enn tidligere rapportert.

Jobbtallene bygger oppunder, og kan sees i sammenheng med, de sterke tallene på den amerikanske konsumenten som også offentliggjort i forrige uke.

Av ferske nøkketall tirsdag kom De europeiske innkjøpssjefenes forventningsindeks (PMI) for industrien inn på 45,9 i oktober.

Ifølge en sammenstilling utført av Direkt Makro var det på forhånd ventet en indeks på 45,7.

I Tyskland kom PMI inn på 42,1, mot ventet 41,9.

Videre, i USA var industriordrene ned 0,6 prosent på månedsbasis i september 2019, ifølge tall fra amerikanske statistikkmyndigheter.

På forhånd var det ventet at industriordrene ville falle med 0,5 prosent, ifølge Direkt Makro.

Blikket rettet mot OPEC-møtet i desember

5.-6. desember holder OPEC og dets allierte et møte i Wien for å vurdere hvorvidt kuttavtalen på 1,2 millioner fat om dagen, som ble innført ved årsskiftet og varer frem til mars neste år, skal endres og/eller utvides. Intensjonen med kuttavtalen er å balansere tilbudssiden i oljemarkedet.