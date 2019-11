Dette vil påvirke Oslo Børs – USA skrur på sjarmen

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner flatt i dag, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,1] prosent.

«Oslo Børs (OBX-indeksen) endte opp 0,5 prosent mandag, mens de toneangivende indeksene i USA (S&P 500, Nasdaq og Dow Jones) steg til ny all-time high», blogger han tirsdag morgen.

Oslo-kommentaren her.

Berntsen peker på at Nasdaq er opp 27 prosent i 2019, godt hjulpet av Apple som har klatret hele 63 prosent siden årsskiftet.

Den brede S&P500-indeksen er opp 23 prosent i samme periode, mens Dow Jones er opp 18 prosent. Mange av de europeiske indeksene er også kraftig opp i år, mens OBX-indeksen her hjemme ifølge analytikeren er opp «kun» 13 prosent.

«Når det er sagt, børsoppgangen i 2019 må sees i lys av at de globale aksjemarkedene korrigerte kraftig ned i fjerde kvartal i fjor. Med andre ord er 12 måneders-utviklingen mer beskjeden, og i tråd med de rådende forholdene i global økonomi (lavere rente -og vekstutsikter)», minner han om.

USA-kommentaren her.

Optimisme i Asia

Optimismen rår også på de asiatiske børsene tirsdag, i tråd med utviklingen i vi hadde i Europa og USA mandag.

Investorene i Tokyo er tilbake etter en fridag, og Nikkei ligger an til en oppgang på 1,8 prosent, mens den bredere Topix-indeksen ser ut til å stige 1,6 prosent.

I Shanghai klatrer large cap-indeksen CSI 300 0,6 prosent, mens Hang Seng i Hongkong legger på seg 0,4 prosent.

Bakgrunnen for optimismen kan være dagens utspill fra Kinas president Xi Jinping, som under åpningen av China International Import Expo manet til samtaler og samarbeid for å løse internasjonale konflikter. Presidenten nevnte vel å merke ikke USA spesifikt.

USA skrur på sjarmen?

Positive signaler ser også ut til å komme fra amerikansk side.

«Ifølge de siste nyhetene diskuterer USA nå om landet skal fjerne tollen innført på kinesisk import 1. september. Et slikt sjarmerende initiativ fra USA vil hjelpe til med å bryte isen mellom de to partene og bane vei for en delvis avtale i de kommende ukene. Eller det er i det minste hva investorene satser på», skriver senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i London Capital Group i dagens morgenrapport.

Oljeprisen stiger svakt, og Brent-oljen er opp 0,2 prosent til 62,26 dollar fatet så langt i dagens handel. Det er likevel ned fra rundt 62,60 dollar fatet ved stengetid i Oslo i går.

WTI-oljen er opp 0,1 prosent til 56,60 dollar fatet tirsdag morgen.

Europeiske futures peker mot svak oppgang fra start både for britiske FTSE 100 og tyske DAX.