BWO med resultatvarsel - henter 250 millioner

BW Offshore skal etter planen publisere sine tall for tredje kvartal 26. november, men er tirsdag ute med et foreløpig resultatvarsel.

Her opplyser selskapet at det venter en EBITDA på 162 millioner dollar. FPSO og E&P-segmentene (før elimineringer) bidro med rundt 133 og 35 millioner dollar.

Selskapet venter driftsinntekter i tredje kvartal på 267 millioner dollar.

Selskapet skriver at gjennomsnittlig operasjonell oppetid for FPSO-flåten var 99,9 prosent.

Når det kommer til Dussafu-lisensen rapporteres det om en bruttoproduksjon på rundt 11.600 fat per dag i kvartalet.

BW Offshore opplyser om at lisenspartnerne fullførte en lasting på 652.000 fat i kvartalet, og opprettholder guidingen om en helårsproduksjon i 2019 på 4,1 og 4,4 millioner fat olje.

Totale driftsinvesteringer (capex) var i tredje kvartal på rundt 93 millioner dollar, mens netto rentebærende utgjorde 999 millioner dollar ved utgangen av kvartalet. Selskapets likviditet var på 532 millioner dollar.

Obligasjonslån på 250 millioner

BW Offshore opplyser i en separat børsmelding at selskapet lanserer et senior usikret konvertibelt obligasjonslån med forfall i 2024, som kan konverteres til nye og/eller eksisterende ordinære aksjer i selskapet.

Selskapet opplyser at midlene skal brukes til å refinansiere eksisterende gjeld og generelle selskapsformål.

Lånet er i utgangspunktet på 250 millioner dollar, men kan økes til 300 millioner dollar.

Obligasjonene vil ha en fast kupongrente på 2,00 og 2,50 prosent i rente pr år, og betales halvårlig.

Den opprinnelige konverteringskursen i obligasjonen vil ha en premie på 35-40 prosent over volumvektet gjennomsnittlig kurs på BW Offshore-aksjen mellom åpning og stenging av handelen på Oslo Børs tirsdag.

Det opplyses også om at hovedaksjonær BW Group vil inngå i en femårig aksjeutlånsavtale med DNB Markets på 10 millioner aksjer for å legge til rette for investorers hedging-aktivitet.

Selskapet har senere tirsdag bekreftet at det har blasert en konvertibel obligasjon på 300 millioner dollar. Premien og kupongrenten er henholdsvis 27,5 og 2,5 prosent.