Regin Jacobsen: – Det er for sterk vekst

– Det er for sterk vekst for en enkelt måned, og er forklaring til prisfallet. Tilbudssiden ble mye høyere enn vi hadde sett for oss.

Det sier Regin Jacobsen i Bakkafrost under selskapets kvartalspresentasjon tirsdag, ifølge TDN Direkt.

Tilbudssiden innen laks steg med 27 prosent på årsbasis i september alene, grunnet biologiske problemer og MTB-slakting.

Tilsvarende forventer Bakkafrost en lavere tilbudsside i fjerde kvartal.

Bakkafrost fikk et resultat etter skatt på 180,94 millioner danske kroner i tredje kvartal 2019. Det er ned fra 355,86 millioner danske kroner i samme periode året før, og ventet 191 millioner danske kroner.

Topplinjen endte på 996,05 millioner kroner, mens det var ventet 870 millioner kroner.

Økt salget til USA

Etter at salget til Russland har falt tilbake til åtte prosent av salget til Bakkafrost, fra 32 prosent i samme periode i fjor, ser selskapet en sterk utvikling i USA-markedene.

– Salget til USA for Bakkafrost har økt til 23 prosent av totalt salg, fra 18 prosent samme periode året før. Det er opp 50 prosent på årsbasis, og det siste kvartalet har vi sett en vekst på 80 prosent på månedsbasis. Vi ser en sterk utvikling i USA, sier Jacobsen, ifølge nyhetsbyrået.

Jacobsen mener det er en god utvikling i EU-markedene, hvor Bakkafrost økte andelen av totalt salg til 45 prosent, fra 27 prosent i tredje kvartal 2018.