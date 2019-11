DNB Markets venter solid kursoppgang i Norwegian

Tirsdag morgen ble det kjent at Arctic Aviation Assets, et datterselskap av Norwegian, har signert en avtale om salg av seks Boeing 737-800-fly. Kjøperen er Pembroke Aircraft Leasing 5 Limited, et heleid datterselskap av Standard Chartered Plc.

Transaksjonen ventes å øke selskapets likviditet med om lag 55 millioner dollar, tilsvarende 502,5 millioner kroner, etter tilbakebetaling av gjeld og ha en positiv egenkapitaleffekt.

Norwegian opplyser om at leveransene er planlagt i fjerde kvartal 2019 og første kvartal 2020.

Kunne vært bedre

DNB Markets slår fast at likviditetstilførselen kunne vært bedre, men opererer med en kjøpsanbefaling på aksjen.

«Norwegian melder i dag at selskapet selger 6 fly med levering i Q4 2019 og Q1 2020. Gjennomføringen av salget er i tråd med strategien ledelsen har kommunisert, mens likviditetstilførselen som følge av salget er i nedre del av guidet intervall», skriver DNB Markets.

Venter kursoppgang

«Norwegian legger frem trafikktall for oktober i morgen tidlig. Vi har en kjøpsanbefaling og et kursmål på 60 kroner pr. aksje», avslutter DNB Markets

Mandag endte aksjekursen på 44,72 kroner.