Det fremgår av en børsmelding tirsdag.

Olsen kjøpte 14.000 nye aksjer for prisen av 52,54 kroner per. Det betyr at han brukte 735.560 kroner på nye aksjer i selskapet tirsdag. Totalt eier han 28.000 aksjer i NRC Group nå.



NRC Group la frem gode kvartalstall tirsdag. Selskapets omsetning og driftsresultatet mer enn doblet seg.