Pareto Securities forteller investorer om solid oppside i Okea-aksjen

I slutten av forrige uke la Okea frem sine kvartalstall. Oljeselskapet fikk et resultatet før skatt på 1,5 millioner kroner i tredje kvartal, opp fra minus 30 millioner kroner året før.

Totalt omsatte selskapet for 622 millioner kroner, opp fra 97,5 millioner kroner i samme periode i fjor.

Lavt priset

Nå er Pareto Securities ute med en oppdatering på aksjen hvor Tom Erik Kristiansen og Fridtjof Semb Fredricsson omtaler selskapet som lavest priset blant produsentene i Nordsjøen.

De slår fast at kvartalstallene var i tråd med forventningene.

Pareto Securities venter gode tider for aksjonærene fremover og tror gode nyheter fra Yme, Grevling, Storskrymten, Mistral og Skumnisse kan fungere som kurstriggere.

Venter solid kursoppgang

Analytikerne opererer med et kursmål på 32 kroner, og anbefaler ikke uventet kjøp av aksjen.

I skrivende stund omsettes aksjen for 19,28 kroner, opp 5,93 prosent. Det betyr at aksjen må stige 66 prosent for at kursmålet til Pareto skal innfris.