Pareto jekker opp kursmålet på Bakkafrost – frykter kursfall

Tirsdag morgen presenterte Bakkafrost sine kvartalstall. Selskapet fikk et resultat etter skatt på 180,94 millioner danske kroner i tredje kvartal 2019, mot 355,86 millioner danske kroner i samme periode året før.

Driftsinntektene beløp seg til 996,05 millioner danske kroner, sammenlignet med 621,60 millioner danske kroner i 3. kvartal 2018. Driftsinntektene var ventet til 870 millioner danske kroner.

Bakkafrosts slaktevolum i tredje kvartal var på 12.938 tonn, og totalt for årets ni første måneder er slaktevolumet på 39.254 tonn. Selskapet har guidet et slaktevolum for hele 2019 på 54.500 tonn.

Kraftig kursoppgang

Nyheten blir meget godt mottatt på Oslo Børs hvor aksjen stige 5,39 prosent til 596,50 kroner. Tirsdagens høyeste notering har vært på 607 kroner.

Pareto Securities har latt seg begeistre nok til å heve kursmålet fra 520 til 550 kroner, men ikke nok til å endre sin hold-anbefaling.

Fantastisk resultat

«BAKKA rapporterte et fantastisk resultat i 3. kvartal», skriver analytikerne Carl-Emil Kjølås Johannessen og Gard Aarvik i en oppdatering fra meglerhuset. Samtidig velger de å kutte litt i estimatene for 2020 og 2021.

Selv om analytikerne er godt fornøyde med dagens tall, frykter de altså kursfall for selskapets aksjonærer i tiden fremover.

