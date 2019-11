Grådigheten regjerer på Wall Street

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen lagt på seg 0,10 prosent og står i 8.441,52 poeng, mens Dow Jones står i 27.482,95 poeng etter en oppgang på 0,08 prosent.

«Rykter om «fase 1»-avtalen mellom USA og Kina har løftet stemningen i markedene det siste døgnet. Aksjemarkedene og langrentene har steget», skriver Kjersti Haugland i tirsdagens rapport fra DNB Markets.

Ekstrem grådighet

CNN presenterer en «frykt- og grådighetsindeks» som sier noe om hva som nå driver markedet. En indeks på 50 er – ikke uventet – midt på treet, mens 0 indikerer ekstrem frykt og 100 indikerer ekstrem grådighet.

Tirsdag er indeksen på 86, hvilket indikerer ekstrem grådighet. For en uke siden sto indeksen i 67 (grådighet) mens den sto i ni (ekstrem frykt) for et år siden.

Frykt- og grådighetsindeksen baserer seg på følgende faktorer: