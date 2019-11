dette vil påvirke oslo børs

Det er blandet stemning på Asia-børsene onsdag morgen.

I Japan stiger Nikkei 0,22 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,03 prosent.

Shanghai Composite svekkes 0,30 prosent, og CSI 300 faller 0,33 prosent. Hang Seng i Hong Kong klatrer derimot 0,06 prosent, og Kospi i Sør-Korea er opp 0,21 prosent.

Tror Oslo Børs åpner ned

Nordnet, med analytiker og aksjeekspert Roger Berntsen i spissen, tror Oslo Børs åpner ned 0,1 prosent , eller innenfor intervallet [-0,2, 0].

– Oslo Børs (OBX-indeksen) endte opp 0,1 prosent tirsdag, mens de toneangivende indeksene i USA (S&P 500, NASDAQ og DJIA) endte relativt flatt. Investors hovedfokus, nå som resultatsesongen nærmer seg slutten, er handelskrigen. Partene, USA og Kina, jobber med en delavtale som innebærer at Kina skal forplikte seg til å kjøpe betydelige mengder jordbruksprodukter fra USA, i bytte mot reversering av tidligere tollskjermpelser. Når det er sagt, partene står langt fra hverandre på de andre, mer alvorlige, stridstemaene. Mao. handelskrigen, samlet sett, vil ikke løse seg med det første.

– Flyselskapet Norwegian hentet i går kveld NOK 2,5 milliarder i frisk kapital gjennom utstedelse av 27,25 millioner nye aksjer til 40 kroner (rettet emisjon), pluss en konvertibel obligasjon på USD 150 millioner. Både emisjonen og lånet ble overtegnet.

Oljeprisen

Onsdag morgen omsettes Brent-oljen for 62,72 dollar fatet, ned 0,38 prosent, mens WTI-oljen faller 0,35 prosent til 57,03 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 62,73 dollar ved børsslutt tirsdag.

Wall Street

To av de tre toneangivende indeksene steg på Wall Street tirsdag. Fokuset lå blant annet på Kina som presser på for at USA skal fjerne tollpåslagene som ble innført i september som del av en fase én i en handelsavtale mellom USA og Kina.

Dow Jones steg 0,11 prosent til 27.492,73 poeng. Nasdaq endte opp 0,02 prosent til 8.434,68 poeng, mens S&P 500 falt 0,12 prosent til 3.074,67 poeng.

Uber 9,86 prosent etter selskapet meldte om et tap på 1,16 milliarder dollar i tredje kvartal. Dette var allikevel bedre enn analytikerne hadde ventet.

Oslo Børs

Utviklingen på Oslo Børs var flat tirsdag. Hovedindeksen steg 0,02 prosent til 908,30, og det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 4,6 milliarder kroner.

Prosafe meldte om et resultat etter skatt på minus 360,5 millioner dollar i tredje kvartal 2019, mot minus 112,0 millioner dollar i samme periode året før. Aksjen krakket ned 20,11 prosent til 5,56 kroner på Oslo Børs.

Bakkafrost leverte et operasjonelt driftsresultat på 303,38 millioner danske kroner i tredje kvartal, mot 168 millioner danske kroner året før. Det var ventet et operasjonelt driftsresultat på 274 millioner danske kroner. Aksjen steg 4,77 prosent til 593,00 kroner.

Dette skjer i dag:

Resultat per 3. kvartal:

Axxis Geo Solutions: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 10.00, webcast

Odfjell: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 09.30, webcast

Arcus: Kl. 08.00 Hotel Continental

B2Holding: Kl. 08.30 Felix Konferansesenter, webcast

Wallenius Wilhelmsen: Kl. 08.30 selskapets lokaler, webcast

Archer: Kl. 09.00 webcast/telefonkonferanse

Gaming Innovation Group: Kl. 10.00 Helio GT 30 i Stockholm, webcast/telefonkonferanse

Sandnes Sparebank: Kl. 14.00 hos Nordea

Sparebanken Sør: Kl. 16.00, presentasjon fredag

Agder Energi

GC Rieber Shipping

Wilh. Wilhelmsen Holding

Makro:

Japan: PMI tjenester oktober

Japan: Rentereferat

Tyskland: Industriordrer september, kl. 08.00

Italia: Markit PMI kombinert oktober, kl. 09.45

Frankrike: Markit PMI kombinert oktober, kl. 09.50

Tyskland: Markit PMI kombinert oktober, kl. 09.55

ØMU: Markit PMI kombinert oktober, kl. 10.00

ØMU: Detaljhandel oktober, kl. 11.00

USA: Produktivitet 3. kv., kl. 14.30

Annet:

Norwegian: Trafikktall oktober, kl. 08.00

XXL: Ekstraordinær generalforsamling, XXLs hovedkontor, kl. 09.00

Wallenius Wilhelmsen: Kapitalmarkedsdag, selskapets lokaler, kl. 09.30, webcast

DOF Subsea: Obligasjonseiermøte, Nordic Trustee, kl. 13.00

Norge: SSB ukentlig lakseeksport, kl. 08.00

Norge: Vannmagasinstatistikk, kl. 13.00

USA: DOE ukentlige oljelagertall, kl. 15.30

Utenlandske:

Qualcomm

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)