Arcus selger mer

Arcus melder om et resultat etter skatt på 35,8 millioner kroner i 3. kvartal 2019, mot 34,3 millioner kroner i samme periode året før.

Resultat per aksje ble 0,51 kroner, mot 0,48 kroner ved samme korsvei i fjor.

Resultatet før skatt ble 45,1 millioner kroner, sammenlignet med 45,9 millioner kroner året før. Driftsresultatet ble 58,2 millioner kroner, mot 57,8 millioner kroner året før.

Driftsinntektene beløp seg til 650,8 millioner kroner, sammenlignet med 644,9 millioner kroner i 3. kvartal 2018.

Glade for å se vekst for brennevin

- Vi er glade for å se vekst for brennevin, økt salg av vin i Norge og enda et kvartal med økte inntekter, fremgår det i selskapets kvartalsrapport.

Arcus leverer det syvende kvartalet på rad med organisk vekst, med en vekstrate for 3. kvartal på 0,4 prosent.

Hittil i år er brennevin-aksjen ned 14,64 prosent.

Les rapporten

Se presentasjonen