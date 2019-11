BerGenBio skal presentere data

BerGenBio har møtt det primære sluttpunkt i kohort A i sin kliniske fase II studie (BGBC008), ifølge TDN Direkt.

Studien evaluerer bemcentinib i kombinasjon med Keytruda i behandlingen av avansert lungekreft med tilbakefall.

Dataene skal presenteres på Society for Immunotherapy of Cancer 8. november 2019.

«Jeg er imponert over disse resultatene som tydelig demonstrerer den holdbare kliniske fordelen for denne vanskelige å behandle pasientpopulasjonen (lav PD-L1 pasientpopulasjonen). Pasienter som har størst fordel, samsvarer med genunderskrifter som forutsier dårlig prognose og mangel på respons på immunterapi i NSCLC», kommenterer professor Hani Gabra MD PhD, medisinsk sjef for BerGenBio, ifølge nyhetsbyrået.

«Jeg er glad for å se betydelige pasientfordeler fra bemcentinib i kombinasjon med Keytruda. Dette er den første av tre årskull der vi evaluerer denne kombinasjonen hos tidligere behandlede lungekreftpasienter og jeg ser frem til å rapportere data fra disse ekstra årskullene i de kommende månedene», sier konsernsjef Richard Godfrey.