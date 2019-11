Schieldrop tror brent kan stige fem dollar

Råvaresjef i SEB, Bjarne Schieldrop, er bull på olje. Da han gjestet Økonominyhetene på FaTV trakk han frem flere indikatorer som peker på at oljeprisen er posisjonert for videre oppgang.

Meglerhuset ligger inne med et oljeprisestimat for 2020 på 70 dollar fatet, men Schieldrop utelukker imidlertid ikke at vi kan komme dit før.

- Dersom man skulle få en handelsavtale på plass. Hva vil det bety for oljeprisen, en fem dollar oppgang?

– Ja, kanskje det, sier Schieldrop.

Handelskrigen mellom USA og Kina kan være på vei mot en avslutning dersom partene får signert første del av handelsavtalen.

Flere eksperter har uttalt at de har liten tro på en fullverdig avtale, men sjefanalytiker i SEB, Bjarne Schieldrop drar spådommen et hakk lenger.

– Vi tror jo at det blir en evig handelskrig mellom USA og Kina, sa Scheldrop.

Ettersom Kina og USA er tilnærmet likeverdige økonomier, vil det alltid være problemer med handelen mellom de to partene, mener han.

– De kommer alltid til å ha handelsproblemer mellom seg, så det blir jo snakk om delavtaler, sier han.

Han tror likevel en handelsavtale vil være positiv - selv om det kun vil være snakk om en begrenset avtale.

– Det at de kommer frem til noe og setter noe på papiret - det vil være veldig positivt, avslutter Scheldrop.

Se hele sendingen fra Økonominyhetene her