Carnegie oppgraderer Atea til kjøp

Ifølge TDN Direkt oppgraderer meglerhuset Carnegie Atea fra kjøp. Tidligere hadde de en hold-anbefaling, samtidig oppjusteres kursmålet fra 125 kroner til 135 kroner.

Meglerhuset trekker frem selskapets eksponering mot offentlig sektor, som tilbyr lange rammeavtaler, lavt kundefrafall og kontrasyklisk etterspørsel.

I tillegg til dette, trekker Carnegie frem Ateas sterke track record med organisk vekst og gode oppkjøp.

- Gitt deres sterke markedsposisjon og tilbakekomst til vekst i Danmark, forventer vi å se økt fri kontantstrøm, skriver meglerhuset i analysen.

Økt fri kontantstrøm bør kunne fremdrive utbytte, og Carnegie tror at utbyttet vil kunne øke til 6,75 kroner aksjen i 2019.

Videre nedjusterer Carnegie estimatene sine for resultat pr. aksje i 2020 med tre prosent, mens de likeledes hever antakelsene for 2021 der de ser muligheter for tre prosent vekst for resultat pr. aksje

Hittil i år har Ateas kursutvikling vært akseptabel med 15 prosent stigning.