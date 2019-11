Erik Bruce: Har gitt ekstra boost til risikosentimentet

Etter noen gode dager i aksjemarkedet er det ifølge Nordea Markets en mer avventende stemning i dag i påvente av nye signaler fra handelskrigen. Signalene om at USA og Kina kan signere en avtale for første fase av forhandlingene har bidratt til å løfte markedene de siste dagene.

Til tross for at Norwegian raser etter sin emisjonsnyhet, er det ellers en flat utvikling på Oslo Børs onsdag.

På de asiatiske markedene var det en mer blandet stemning, mens amerikanske futures peker marginalt oppover.

«Meldinger i FT om diskusjoner i den amerikanske administrasjonen om en skulle fjerne noen av tolløkningene på kinesiske varer har gitt en ekstra boost til risikosentimentet. Hensikten skal være å nå en delavtale allerede denne måneden. Det er da snakk om tollen på 15 prosent varer med importverdi på 112 mrd. dollar som ble introdusert 1 . September», skriver sjefstrateg Erik Johannes Bruce.

«Det er imidlertid viktig å huske at USA neppe vil gjøre det dersom ikke Kina gir etter for krav blant annet knyttet til beskyttelse av intellektuelle rettigheter og det var her det stoppet sist. At kinesiske myndigheter for første gang siden tidlig 2016 har senket renten på deres mellomlange lånefasilitet bidrar nok også til stemningen. At Caixin oktober tjeneste PMI kom inn litt lavere enn sist på 51,1 ser ikke ut til å prege stemningen», oppsummerer Bruce.