JACKPOT PÅ AKSJER: Ordfører Steinar Bergsland (H) i Tinn kommune kjøpte aksjer for rundt 20 millioner kroner i NEL etter å ha vunnet 44 millioner i Eurojackpot. Her er et seks år gammelt bilde fra da solspeilene i Rjukan ble satt opp, som gir Rjukans torg litt sollys i vinterhalvåret. Foto: NTB scanpix