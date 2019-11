Kan selge 46 millioner egenkapitalbevis i Sparebanken Vest

Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest har gitt styret i stiftelsen fullmakt til å gjennomføre et betydelig nedsalg av egenkapitalbevis i Sparebanken Vest.

Ifølge en børsmelding er det snakk om et nedsalg av inntil 45.975.179 egenkapitalbevis i Sparebanken Vest.

De nærmere vilkårene for nedsalget, herunder endelig antall egenkapitalbevis som vil bli tilbudt, og tidspunktet for gjennomføring, vil bli besluttet av styret i stiftelsen hensett til de gjeldende markedsforhold.

Det forventes at nedsalget vil bestå av et institusjonelt tilbud, et tilbud til allmennheten i Norge og et tilbud til ansatte i Sparebanken Vest.