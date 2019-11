Onsdagens handel på New York-børsen starter i rødt

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 0,20 prosent og står i 8.417,69 poeng, mens Dow Jones står i 27.488,34 poeng etter en nedgang på beskjedne 0,02 prosent.

Foreløpige tall viser at produktiviteten utenfor jordbrukssektoren i USA falt med 0,3 prosent på årsbasis i tredje kvartal 2019. Ifølge Reuters var det ventet en oppgang på 0,9 prosent.

«De lange rentene har steget videre i løpet av det siste døgnet. Økt optimisme knyttet til en handelsavtale mellom USA og Kina, som omtalt i gårsdagens morgenrapport, bidro nok til dette», skriver Kjersti Haugland i dagens rapport fra DNB Markets.

Hun mener dollarstyrkelse og renteoppgang også må sees i sammenheng med gårsdagens ISM-indeks fra næringslivet i USA utenom industrien. Den ga ikke støtte til dem som frykter en snarlig resesjon.