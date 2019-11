– Det er alt for mange kryptovalutaer, sier Garlinghouse til Bloomberg.

– 99% av all kryptovaluta vil dø ut. For at en kryptovaluta skal overleve, må verdien stabilisere seg, mener han.

– Det har vært mye «hype» i kryptovaluta historisk. For at du skal overleve som kryptovaluta holder det ikke, man må løse et faktisk problem i det virkelige liv.

