Dette vil påvirke Oslo Børs

Analytiker og aksjeekspert Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner ned 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,4, 0] prosent torsdag.

Oslo Børs (OBX-indeksen) endte opp 0,3 prosent onsdag, mens de toneangivende indeksene i USA, S&P 500, NASDAQ og DJIA, endte blandet.

«Handelskrigen dominerer for øvrig det globale nyhetsbildet, gitt at partene (USA og Kina) har antydet at en delvis avtale kan bli signert innen kort tid. I går derimot, kom det meldinger om at en mulig avtale tidligst kan signeres i desember. Stadige utsettelser bidrar naturlig nok til økt usikkerhet blant investorene», skriver Berntsen i morgenrapporten.

Nedgang i Asia

De asiatiske børsene endte ned torsdag, som en følge av siste døgns utvikling i handelskrigen. Også oljeprisen, som er sensitiv til endringer i verdensøkonomien, har falt gjennom natten.

«Det er naturlig å anta at oljerelaterte selskaper på Oslo Børs vil preges av dette, i alle fall i åpningsminuttene», lyder det fra Berntsen.

Et fat Nordsjøolje blir torsdag morgen omsatt for 61,80 dollar, opp 0,10 prosent, mens WTI-oljen omsettes for 56,43 dollar, opp 0,14 prosent.

USA

Alle de ledende indeksene på børsene i New York falt onsdag. Utviklingen kom i kjølvannet av foreløpige tall som viste at produktiviteten utenfor jordbrukssektoren i USA falt med 0,3 prosent på årsbasis i tredje kvartal 2019.

Ifølge Reuters var det ventet en oppgang på 0,9 prosent.

«De lange rentene har steget videre i løpet av det siste døgnet. Økt optimisme knyttet til en handelsavtale mellom USA og Kina, som omtalt i gårsdagens morgenrapport, bidro nok til dette», skrev Kjersti Haugland i dagens rapport fra DNB Markets.

Reuters skrev tidligere i dag at et møte mellom USAs president Donald Trump og den kinesiske presidenten Xi Jinping for å signere en etterlengtet midlertidig handelsavtale kan bli forsinket til desember. Dette fordi det forsatt diskuteres over vilkår og sted. Nyhetsbyrået skriver at de fikk beskjeden fra en høytstående tjenestemann i Trump-administrasjonen onsdag.

Dow Jones utviklet seg med hele null prosent til 27.492,56 og er med det opp 17,85 prosent i år. 20 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg onsdag.

S&P 500 endte opp 0,07 prosent til 3.076,78. Det vil si at indeksen er opp 22,74 prosent hittil i år. Dagens vinner ble Coty Inc. Cl A, som steg 13,61 prosent etter gode kvartalstall.

Teknologitunge Nasdaq Composite falt 0,29 prosent til 8.410,63. Indeksen har dermed steget 26,76 prosent siden nyttår.

Facebook falt 1,43 prosent, mens Apple stengte opp marginale 0,04 prosent og Amazon falt 0,33 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 3,7 prosent til 12,62, mens gullprisen var opp 0,6 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.492,7 dollar.

Oljeprisen er ned i underkant av to prosent etter overraskende oljelagertall.

Tremånedersrenten steg 0,2 basispunkter til 1,559 prosent.

Renten på 2-åringen falt tilbake 2,4 basispunkter til 1,605 prosent. 10-åringen falt fire basispunkter til 1,822 prosent. 30-åringen hadde en nedgang på 3,5 basispunkter til 2,307 prosent.

Oslo Børs

Onsdag la hovedindeksen på Oslo Børs på seg 0,23 prosent før den sluttet på 910,41 poeng. Det ble omsatt aksjer for nesten 4,6 milliarder kroner.

Store selskaper som Telenor og DNB falt henholdsvis 0,45 prosent og 0,36 prosent mens Mowi kunne vise til en kursoppgang på 1,04 prosent.

Ved børsslutt onsdag ble et fat Nordsjøolje omsatt for 63,15 dollar, opp 0,30 prosent. Equinor klatret 0,25 prosent til 178,45 kroner.

Stjal oppmerksomheten

Norwegian falt 11,64 prosent til 40,70 kroner, og var dagens mest omsatte aksje (545 millioner kroner) på Oslo Børs onsdag.

Selskapet meldte tirsdag ettermiddag at de ville gjøre en rettet emisjon på 27,25 millioner nye aksjer, noe som tilsvarer om lag 19,9 prosent den nåværende aksjekapitalen.

Litt senere på kvelden kom det en ny oppdatering om at emisjonen og utstedelsen av det konvertible obligasjonslånet har sikret selskapet om lag 2,5 milliarder kroner.

Dette skjer i dag

Resultat per 3. kvartal:

Grieg Seafood: Kl. 06:00, Hotel Continental kl. 08:00, web

Multiconsult: Kl. 07:00, Felix Konferansesenter kl. 09:00, web

Nel: Kl. 07:00, Hotel Continental kl. 08:00, web

Photocure: Kl. 07:00, Hotel Continental kl. 08:30, web

Targovax: Kl. 07:00, Hotel Continental kl. 10:00, web

Webstep: Kl. 07:00, hos SpareBank 1 Markets kl. 08:00, web

EMGS: Kl. 07:30, web kl. 10:00

Kongsberg Automotive: Kl. 07:30, web/tlf kl. 09:00

SeaBird Exploration: Kl. 08:00 selskapets lokaler, web/tlf

Subsea 7: Kl. 08:00, web/tlf kl. 13:00

Bouvet: Kl. 08:30 selskapets lokaler

2020 Bulkers: Kl. 15:00 web/tlf

Byggma

Gentian Diagnostics

Posten Norge

Utenlandske:

ArcelorMittal, Telecom Italia

Makro:

Norge: Industriproduksjon september, kl. 08:00

Tyskland: Industriproduksjon september, kl. 08:00

ØMU: EU-kommisjonen prognoser, kl. 11:00

UK: Rentebeslutning, kl. 13:00

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14:30

Annet:

Kongsberg Automotive: Kapitalmarkedsdag

SSB: Internasjonale reserver og valutalikviditet, oktober 2019, foreløpige tall, kl. 08.00

SSB: Statsregnskapets inntekter og utgifter, 3. kvartal 2019, kl. 08.00

Multiconsult: Kapitalmarkedsdag, Felix Konferansesenter, kl. 08:30-12:30, web

Avida Holding: Ekstraordinær generalforsamling, hos Avida Finans i Stockholm, kl. 10:00

Eiendom: Byggtech 2019, Vestlia Resort, Geilo

FAO: Månedlig matprisindeks

USA: DOE ukentlige gasslagertall, kl. 15:30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)