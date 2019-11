Shearwater GeoServices er tildelt en 3D-seismikkundersøkelse øst i Middelhavet, ifølge en melding.

Arbeidet har en varighet på en måned og vil bli gjennomført i fjerde kvartal 2019.

Tidligere denne uken Shearwater Geoservices meldte Shearwater at det har blitt tildelt et betinget tildelingsbrev for en 2D seismikkundersøkelse i Sør-Afrika av Total.

Undersøkelsen på blokk 11B-12B blir selskapets første prosjekt offshore Sør-Afrika.

GC Rieber Shipping eier 20 prosent av Shearwater GeoServices.