Nordea Markets-økonom om den avventende stemningen i markedet

Globalt var aksjemarkedet litt opp i går, men for øyeblikket er Asiatiske børser blandet og amerikanske futures er marginalt ned.

«Den mer avventende stemningen i markedet skyldes nok at signeringen av handelsavtalen mellom Kina og USA er utsatt igjen. Partene drøfter fortsatt innholdet av avtalen samt hvor toppmøtet mellom Xi og Trump skal holdes», skriver Dane Cekov i Nordea Markets i morgenrapporten.

I Kina ble flere dømt i går for smugling av Fentanyl til USA – et opioid som Trump ønsker at Kina skal slå ned på – noe som ifølge økonomen kan føre til at kineserne får litt «goodwill» i samtalene.

Oljeprisen

Oljeprisen falt med hele 1,2 prosent etter at det ble klart at OPEC+ landene ikke kommer til å redusere produksjonen ytterligere.

Torsdag morgen koster et fat Brent olje 61,7 dollar, mens EURNOK er på 10,15.

Sår børsen ned

Analytiker og aksjeekspert Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner ned 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,4, 0] prosent torsdag.

Oslo Børs (OBX-indeksen) endte opp 0,3 prosent onsdag, mens de toneangivende indeksene i USA, S&P 500, NASDAQ og DJIA, endte blandet.

«Handelskrigen dominerer for øvrig det globale nyhetsbildet, gitt at partene (USA og Kina) har antydet at en delvis avtale kan bli signert innen kort tid. I går derimot, kom det meldinger om at en mulig avtale tidligst kan signeres i desember. Stadige utsettelser bidrar naturlig nok til økt usikkerhet blant investorene», skriver Berntsen i morgenrapporten.