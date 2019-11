Grieg-analytiker: Fremhever vekstpotensialet i selskapet

«Selv om Grieg Seafood (GSF) leverer et tredje kvartal noe bak forventningene våre, er det flere positive elementer i rapporten. Operasjonell EBIT endte på 154 millioner kroner, seks prosent bak vår forventning, hovedsakelig drevet av høyere kostnader enn ventet i kvartalet», skriver analytiker i SpareBank 1 Markets, Tore Tønseth.

Han peker på at med litt høyere volum enn ventet (fem prosent), endte operasjonell EBIT på 7,4 kroner per kilo, mot analytikerens estimat på 8,1 krone per kilo. Konsensus lå på 7,5 kroner per kilo.

Grieg Seafood tapte 257 millioner kroner i tredje kvartal 2019, mot et overskudd på 225 millioner kroner i samme periode i fjor.

Driftsinntektene beløp seg til 2.010,70 millioner kroner, opp fra1.584,48 millioner kroner.

Et stort vekstpotensial

Grieg Seafood gjentar sin guiding for slaktevolumet, med 82.000 tonn i 2019 og 100.000 tonn i 2020.

Det er noe som Tore Tønseth biter seg merke i, og er et godt tegn.

«På den positive siden virker GSF trygg i sin 100.000 tonn høstprognose for 2020, og selv om GSF erkjenner at selskapet har en vei å gå angående kostnader på Shetland og BC, er dette mer enn forventet av markedet. For fjerde kvartal ser GSF også lavere kostnader i alle regioner, bortsett fra Finnmark som sannsynligvis vil være stabil», mener analytikeren og legger til.

«GSF kunngjorde også et ambisiøst 2025 volummål på 150.000 tonn, som virkelig fremhever vekstpotensialet i dette selskapet», forteller Tønseth.

Tønseth skriver i sin siste oppdatering at meglerhuset venter å nedjustere estimatene for 2020 med 2-3 prosent etter rapporten.

Han gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen med et kursmål på 135 kroner.

«Volumet sees uendret på 100.000 tonn, men vi vil løfte kostnadsanslagene litt. Vår langsiktige volumprognose utover 2020 vil trolig komme opp, siden det sannsynligvis er mer volumpotensial i dette selskapet enn vi for øyeblikket har inkludert i vårt estimat», oppsummerer analytikeren.