Oslo Børs åpner opp

Oslo Børs stiger svakt torsdag morgen.

Etter drøye 30 minutters handel står hovedindeksen i 912,19, opp 0,20 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 594 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen opp 0,50 prosent til 62,05 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,62 prosent til 56,70 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 62,51 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Equinor er nå ned 0,11 til 178,25 kroner, mens Aker BP svekkes 0,04 prosent til 264,60 kroner. DNO faller 1,48 prosent til 11,68 kroner.

Henter penger

Scanship topper torsdag morgen listen over de mest omsatte aksjene, etter at selskapet rett før stengetid onsdag kunngjort at selskapet vil hente over 100 millioner kroner gjennom en emisjon rettet mot norske og internasjonale investorer.

Aksjen faller 2,90 prosent til 16,75 kroner.

Løftes av resultater

Resultatsesongen fortsetter, og først ut i dag var Grieg Seafood. Bunnlinjen var rød, men inntektene fikk et kraftig løft. Aksjen er opp 6,16 prosent til 124,00 kroner.

Også Nel klatrer etter å ha lagt frem kvartalstall. Selskapet løftet inntektene og underskuddet krympet. Det sender aksjen opp 3,84 prosent til 8,39 kroner.

For Subsea 7 har også en god dag på Oslo Børs, og stiger nå 4,72 prosent til 95,04 kroner. Både driften og inntektene innfridde analytikernes spådommer, men omsetningen var noe svakere enn ventet.

Kongsberg Automotive kunne melde om topplinjevekst i tredje kvartal, til tross for svake markedsforhold. Aksjen klatrer 4,64 prosent til 5,07 kroner.

En annen aksje som stiger markant torsdag morgen er DOF, som nå er opp 7,90 prosent til 1,34 kroner. I morges meldte DOF Subsea at de har fått flere kontrakter fra ikke-navngitte kunder i to viktige vekstregioner, Trinidad og den amerikanske delen av Mexicogulfen.

Dagens hittil største vinner er Thin Film Electronics, som klatrer 26,90 prosent til 2,16 kroner.

Taperne

Dagens hittil største taper er SeaBird Exploration, som nå er ned 20,97 prosent til 0,49 kroner. Det er omsatt SeaBird-aksjer for 2,9 millioner kroner.

Seismikkselskapet la i morges frem sine tall for tredjekvartal. De viste nær en tredobling av inntektene, men underskuddet vokste.

Også Photocure har lagt frem tall. Selskapet økte omsetningen i tredje kvartal, og resultatet før skatt viser nå positive tall. Aksjen er imidlertid ned 5,25 prosent til 57,70 kroner.