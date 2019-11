Grieg Seafood tror på sterkt marked og laksepris

Grieg Seafood forventer et sterkt marked for laks i 2020, drevet av moderat tilbudsvekst.

Det sier konsernsjef Andreas Kvame under selskapets kvartalspresentasjon torsdag, ifølge TDN Direkt.

– Vi ser en tilbudsvekst på 2-5 prosent i 2020. Det har vært mye diskutert, da lave snittvekter og betydelig volum har gått ut i tredje kvartal og i begynnelsen av fjerde kvartal, sier Kvame.

I Norge forventes en vekst i 2020 på 4 prosent, mens Chile ligger på 2 prosent.

Tror prisen snur

– Vi forventer at spotprisen vil snu opp fra dagens nivåer, og vi ser tendenser til det allerede nå. For å finne noe positivt i de lave prisene har det hjulpet forbruksvanene. Det har vært mer kampanjer i butikk og det vil hjelpe på konsumet allerede i 2020, sier han, ifølge nyhetsbyrået.

Grieg Seafood tapte 257 millioner kroner i tredje kvartal 2019, mot et overskudd på 225 millioner kroner i samme periode i fjor.

Driftsinntektene beløp seg til 2.010,70 millioner kroner, opp fra1.584,48 millioner kroner.

Selskapet opprettholder en guiding på 100.000 tonn slaktet laks i 2020. Gjennomgangen av Island of Skye kan påvirke det endelige tallet, da det står for 4-5.000 tonn av guidingen, sier finansdirektøren etter presentasjonen.

Ambisiøst mål

Analytiker i SpareBank 1 Markets skriver i en oppdatering at kvartalstallene var noe svakere enn ventet. Men biter seg spesielt merke i guidingen fra selskapet.

En guiding som Tønseth liker svært godt.

«På den positive siden virker GSF trygg i sin 100.000 tonn høstprognose for 2020, og selv om GSF erkjenner at selskapet har en vei å gå angående kostnader på Shetland og BC, er dette mer enn forventet av markedet. For fjerde kvartal ser GSF også lavere kostnader i alle regioner, bortsett fra Finnmark som sannsynligvis vil være stabil», skriver Tønseth og legger til.

«GSF kunngjorde også et ambisiøst 2025 volummål på 150.000 tonn, som virkelig fremhever vekstpotensialet i dette selskapet», forteller Tønseth.