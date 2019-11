Nordea nedjusterer fair value på Odfjell

Nordea Markets nedjusterer fair value på Odfjell i en oppdatering torsdag, og gjentar sin hold-anbefaling på aksjen.

«Vi oppdaterer estimatene for flåteendringer og capex-justeringer. Vi beregner en SOTP-basert fair value til 44,6 kroner, ned fra 54 kroner. Nedjusteringen skyldes primært bortfallet av et skip til den kortsiktige charterporteføljen», skriver meglerhuset.

Tredjekvartalstallene ble presentert onsdag og gjenspeiler et kjemikalietankmarked påvirket av sesongmessig mindre volum og geopolitiske spenninger mot slutten av perioden.

På konsernbasis ble EBITDA-resultatet 51 millioner dollar, 6 millioner dollar svakere enn i andre kvartal. Odfjell Tankers seilte inn et EBITDA-resultat på 45 millioner dollar, ned fra 50 millioner dollar.

Volumene var lavere, men fraktratene holdt seg stabile og med en sterkere underliggende trend sammenlignet med den foregående tremånedersperioden. Spotratene på hovedrutene økte med et par prosent fra andre kvartal.

«Vi forventer også å se en gjennomgående forbedring av kontraktratene og at kunder vil akseptere en potensiell økning i bunker-kostnader på grunn av IMO 2020. Vi forventer å rapportere forbedrede resultater i 4. kvartal», uttalte adm. direktør Kristian Mørch i Odfjell.