Wall Street: Fra frykt til ekstrem grådighet på en måned

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen lagt på seg 0,51 prosent og står i 8.453,39 poeng, mens Dow Jones står i 27.658,60 poeng etter en oppgang på 0,60 prosent.

En kinesisk talsmann hevder ifølge NTB at det er oppnådd enighet med USA om en gradvis nedtrapping av tollsatsene som er innført av begge land det siste året.

«Et mer usikkert amerikansk aksjemarked så i går ut til å fortsette balansegangen i påvente av oppdateringer knyttet til mulig utsettelse av de videre handelssamtalene», slo DNB Markets fast i torsdagens morgenrapport.

Ekstrem grådighet

CNN presenterer en «frykt- og grådighetsindeks» som sier noe om hva som nå driver markedet. En indeks på 50 er – ikke uventet – midt på treet, mens 0 indikerer ekstrem frykt og 100 indikerer ekstrem grådighet.

Torsdag er indeksen på 88, hvilket indikerer ekstrem grådighet. For en måned siden sto indeksen i 30 (frykt) mens den sto i 12 (ekstrem frykt) for et år siden.

Frykt- og grådighetsindeksen baserer seg på følgende faktorer: