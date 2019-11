- Vi er undervekt i aksjer og high yield, sier multi asset-strateg i HSBC, Max Kettner til Bloomberg.

Han mener high yield nærmer seg toppen, og ser samme tendens for aksjer.

- Det er grunn til å tro at man kan få et lite rally i sykliske eiendeler på tampen av året, basert på utviklingen man ser i dollar og oljeprisen, men jeg frykter at mye av oppgangen allerede er tatt ut, sier Kettner.