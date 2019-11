Dette vil påvirke Oslo Børs fredag

Analytiker og aksjeekspert i Nordnet Roger Berntsen tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner ned 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,4, -0,1] prosent.

«Oslo Børs (OBX-indeksen) endte opp 0,9 prosent torsdag. De toneangivende indeksene i USA, S&P 500, NASDAQ og DJIA, steg også i går. Mens de amerikanske indeksene har satt nye bestenoteringer flere ganger den senere tid, nærmer Oslo Børs seg toppnoteringen fra i fjor høst, med stormskritt», skriver Berntsen i morgenrapporten.

Han mener denne type børsutvikling kan virke merkelig gitt at handelskrigen mellom USA og Kina på ingen måter er løst.

«Når det er sagt, de «lave» rentene gjør at aksjer (de mest solide vel og merke) fremstår mer attraktive for investorene enn alternative. Her hjemme har «solide» selskaper som DNB, Orkla, MOWI og Gjensidige steget mer enn 30 prosent i 2019», lyder det fra analytikeren.

«Det skal for øvrig sies at aksjemarkedene over tid, er avhengig av at vekstimpulsene i verdensøkonomien ikke svikter. Dvs. en evt. global resesjon, vil få store konsekvenser for aksjemarkedet.

De asiatiske børsene endte, samlet sett, noe ned fredag. Investorene er ifølge Berntsen usikre på troverdigheten i nyhetsstrømmen som er knyttet til handelskrigen.

Oljeprisen er mer eller mindre uforandret fra gårsdagens nivåer.

Et fat Nordsjøolje blir fredag morgen omsatt for 61,83 dollar, ned 0,74 prosent, mens WTI-oljen omsettes for 56,60 dollar, ned 0,96 prosent.

Utviklingen i Asia

I Japan steg Nikkei i skrivende stund i morgentimene her hjemme 0,06 prosent, mens den bredere Topix-indeksen var opp 0,05 prosent.

Shanghai Composite klatret 0,01 prosent, og CSI 300 la på seg 0,05 prosent. Hang Seng i Hong Kong var derimot ned 0,66 prosent.

I Sør-Korea falt Kospi 0,37 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia var ned 0,04 prosent, og Straits Times i Singapore ble svekket 0,97 prosent.

Stemningen på de asiatiske børsene er ifølge CNBC nå preget av at investorene forsøker å fordøye utviklingen i handelsforhandlingene mellom USA og Kina.

Ny all-time high

Alle de ledende indeksene på børsene i New York steg torsdag. Utviklingen kom i kjølvannet av oppmuntrende nyheter fra den pågående handelskrigen der USA og Kina lover å fjerne tollavgiftene.

«Aksjemarkedet er mye opp i dag. En ny rekord. Nyt det!», skrev Donald Trump på twitter tidligere torsdag.

Dow Jones steg 0,66 prosent til 27.674,8 og er med det opp 18,64 prosent i år. Noteringen er all-time high og slo den tre dager gamle rekorden.

23 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg torsdag.

S&P 500 endte opp 0,27 prosent til 3.085,18. Det vil si at indeksen er opp 23,07 prosent hittil i år. Dette er også ny all-time high.

Dagens vinner ble klesprodusenten Ralph Lauren Corp. Cl A, som steg 14,66 prosent etter gode kvartalstall.

Teknologitunge Nasdaq Composite klatret 0,28 prosent til 8.434,52. Indeksen har dermed steget 27,12 prosent siden nyttår.

Intradag var også Nasdaq-indeksen i all-time high tidligere i dag, da den sto i 8,482.27 på sitt høyeste.

Facebook falt 0,59 prosent, mens Apple stengte opp 1,15 prosent og Amazon falt 0,42 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 0,95 prosent til 12,74, mens gullprisen var ned 1,6 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.469,4 dollar.

Oljeprisen var for dagen opp etter onsdagens oljelagertall og positive nyheter.

Tremånedersrenten steg 0,8 basispunkter til 1,562 prosent, mens renten på 2-åringen klatret 6,9 basispunkter til 1,681 prosent.

10-åringen hoppet 11 basispunkter til 1,92 prosent, og 30-åringen hadde en oppgang på 8,1 basispunkter til 2,4 prosent.

Oslo Børs torsdag

Oslo Børs endte med oppgang torsdag. Hovedindeksen steg 0,85 prosent til 918,13 poeng.

Totalt endte omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis på 4,55 milliarder kroner.

I oljemarkedet gikk prisene oppover. Brent-oljen var ved børsens stengetid opp 0,7 prosent til 62,18 dollar fatet, mens WTI-oljen steg 1,2 prosent til 57,02 dollar fatet.

Dette skjer i dag

Resultat per 3. kvartal:

AF Gruppen: Kl. 07:00, Hotel Continental kl. 08:30, web

Techstep: Kl. 07:00, hos SpareBank 1 Markets kl. 10:00, web

SATS: Kl. 07:30, SATS Bislett kl. 08:30, web

Klaveness Combination Carriers: Kl. 09:00 selskapets lokaler, web/tlf

Sparebanken Sør: Kl. 09:00 hos Norne Securities

Goodtech, Melhus Sparebank, S.D. Standard Drilling, Skue Sparebank, SpareBank 1 BV, Wilson

Makro:

Tyskland: Handelsbalanse september, kl. 08:00

Frankrike: Industriproduksjon september, kl. 08:45

USA: Grossistlagre september, kl. 16:00

USA: Michigan-indeks november, kl. 16:00

Annet: