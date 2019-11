SEB Equities kutter kursmålet på Norwegian

Norwegian stjal overskriftene etter Oslo Børs' stengetid tirsdag da flyselskapet varslet en rettet emisjon pluss en konvertibel obligasjon – og i samme slengen offentliggjorde sine trafikktall for oktober.

Tirsdag kveld ble det kjent at emisjonen og det konvertible obligasjonslånet var i boks. Samlet sikres selskapet rundt 2,5 milliarder kroner med plasseringene.

Onsdag falt Norwegian 11,64 prosent til 40,70 kroner på en ellers positiv Oslo Børs.

Nå er SEB Equities ute med en oppdatering på aksjen hvor analytikeren kutter kursmålet fra 55 til 48 kroner. Ifølge Bloomberg gjentar han samtidig sin kjøpsanbefaling.

Torsdag sluttet aksjen på 41,15 kroner.

Det betyr at aksjen må stige 16,65 prosent for at det nye kursmålet skal innfris.

Enkelte meglerhus er mer optimistiske enn andre. Torsdag morgen kunne vi lese at SpareBank 1 Markets var ute med en oppdatering hvor en analytiker fortalte investorer at de kan doble pengene ved å satse på Kongsberg Automotive.