DNB Markets: Risikoappetitten i markedene steg betraktelig

I fredagens rapport fra DNB Markets skriver sjeføkonom Kjersti Haugland at risikoappetitten i markedene steg betraktelig i går morges.

«De lange rentene har gjort enda et sprang oppover. Renta på tiårige amerikanske statsobligasjoner steg med 8 basispunkter til 1,91 prosent. Den tyske steg med 10 basispunkter til -0,23 prosent, og den franske tok steget opp i positivt territorium med en oppgang på 9 basispunkter til 0,06 prosent», slår Haugland fast.

Et nytt håp

Hun mener den utløsende årsaken til bevegelsene er klokkeklar: Et nytent håp om nedtrapping av handelsbarrierer.

Som vanlig er det god grunn til å ta fram klypen med salt.

«Ifølge blant annet Wall Street Journal har det kommet motstridende meldinger fra Trump-administrasjonen om hvorvidt man faktisk har blitt enige om en slik nedbygging. Og som vi har fått tydelig demonstrert ved tidligere korsveier i handelskrigen: Her er det neppe konsensus i gruppen av USAs forhandlere. Det viktigste er til syvende og sist hva Trump mener om saken», skriver Haugland .

Presidentvalget nærmer seg

Med økonomisk medvind øker Trumps vinnersjanser. Med et presidentvalg om ett år, mener nok kinesiske myndigheter at han er mer innstilt enn noensinne på å sluke noen kameler for å komme i mål med en avtale. Samtidig minner sjeføkonomen om at det nok er vel så viktig for Trump ikke å fremstå som «svak».

«Vår vurdering er at fase 1-avtalen, som trolig (men langt fra sikkert!) blir underskrevet neste måned, vil representere en våpenhvile heller enn en nedtrapping av handelsbarrierer. Våpenhvilen ligger dessuten an til å bli brutt på et senere tidspunkt, når forhandlingene om de mest sentrale ankepunktene USA har mot Kina, antakelig bryter sammen nok en gang», avslutter Haugland.