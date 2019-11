Børsen, med hovedbase i Nederland, samt avdelinger i Norge, Belgia, Irland, Frankrike, Portugal og Storbritannia, fikk et resultat før skatt på 94,7 millioner euro i tredje kvartal. Det er opp 21,2 millioner euro for samme periode i fjor.

Justert resultat per aksje for kvartalet ble 0,98 euro, opp fra 0,85 i fjor. Oslo Børs bidro med 25,5 millioner euro i inntekter for Euronext.

Euronext kjøpte Oslo Børs tidligere i år.

Se hele rapporten her.