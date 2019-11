Equinor og Aker BP vurderer eiendelsbytte

Equinor og Aker BP diskuterer et eiendelsbytte for å få en løsning på NOAKA-konflikten.

Det skriver Upstream fredag, ifølge TDN Direkt.

Ifølge kilder med kjennskap til saken inkluderer det potensielle eiendelsbyttet overføring av eierskap i Equinors produserende Oseberg-felt og Aker BPs funn lenger sør.

– I dag har ikke Aker BP eierandel i Oseberg og Equinor er ikke interessert i Aker BPs funn nord for Alvheim, sier en kilde til Upstream.

Bransjeavisen skriver at utfallet sannsynlig vil bli at Krafla og Askja først vil bli utviklet gjennom en tieback til feltsenteret på Oseberg, samtidig som selskapene fortsetter leting og avgrensning lengre sør for å realisere Aker BPs plan om en ny prosesseringshub for de gjenstående funnene.

En mulig løsning vil ifølge kilder være at Aker BP aksepterer Equinors plan for to ubemannede prosesseringsplattformer knyttet tilbake til Oseberg fra Krafla og Askja dersom de får eierskap i Oseberg.

Equinor vil på sin side få eierandel i feltene nord for Alvheim.